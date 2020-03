Novara, allenamenti sospesi. E la famiglia Rullo ringrazia i tifosi per la vicinanza

Attraverso una nota ufficiale, e congiuntamente all’Assessore allo Sport Marina Chiarelli, il Novara fa sapere di aver deciso "di sospendere ogni tipo di allenamento, anche singolo, per i propri tesserati.

Tale decisione è stata presa, oltre che per la tutela di ognuno di noi, per lanciare un messaggio e dare per primi il buon esempio alla città e a tutti i cittadini. E nostra premura sottolineare come in questo particolare momento risulti fondamentale restare il più possibile presso le proprie abitazioni.

Inoltre, a nome della famiglia Rullo, vogliamo ringraziare tutte le persone, che in questi giorni e in queste ore continuano a manifestare la loro vicinanza, il loro sostegno, il loro affetto e la loro solidarietà a tutti noi.

In questo momento così delicato, ogni singolo messaggio rappresenta un abbraccio. Una carezza che tocca il cuore".