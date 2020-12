Novara, aria tesa in casa piemontese: il ds Orlando nel mirino della contestazione

Aria tesa in casa Novara dove la tifoserie non sembra gradire il cammino difficoltoso della squadra e l'incertezza attorno alla società. Come riportato da forzanovara.net sono infatti apparse varie scritte di contestazione attorno allo stadio Piola con il direttore sportivo Orlando Urbano ritenuto fra i responsabili del momento no e della costruzione di una squadra che sta deludendo le aspettative.