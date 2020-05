Novara, Banchieri: "Felici se potremo tornare in campo. Vogliamo giocarci le nostre chance"

vedi letture

L'allenatore del Novara Simone Banchieri è pronto a tornare in campo per gli allenamenti prima e per concludere la stagione poi: “Non mi lancio in previsioni perché ho sempre parlato solo di calcio e continuo a farlo. Se potremo tornare in campo saremo felici. - continua Banchieri a La Stampa - La nostra classifica è meritata e sarebbe giusto poterci giocare le chance. Nessuno vuole forzare la mano, se ci sarà il via libera significa che il virus sarà meno aggressivo e si tornerà a fare sport come speriamo. Sono convinto che la Figc prenderà la miglior decisione possibile".