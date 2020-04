Novara, Banchieri: "Finché ci sarà speranza di ripresa, la coltiveremo"

"Se si tornerà a giocare, lo si dovrà fare in piena sicurezza valutando i singoli casi". Lo ha detto Simone Banchieri, tecnico del Novara, dalle colonne de La Stampa in merito ad una possibile ripresa dei campionati. "Finché ci sarà la speranza di riprendere, noi la coltiveremo. Se non lo si potrà fare, rispetteremo la decisione. Certo è che l’opportunità di lottare per la B ci piacerebbe viverla in campo perché è meritata ed è lì che si raggiungono i traguardi" ha quindi proseguito l'allenatore azzurro consapevole, però, che tutto dipenderà da come evolverà l'emergenza Coronavirus: "Sarebbe un peccato interrompere tutto, ma ci atteniamo a quello che ci permetterà di fare il virus. Non si deve mettere a rischio la salute di nessuno. Se arriverà il via libera a giocare, noi saremo pronti. Anche in questi giorni non abbiamo smesso di allenarci e confrontarci".