Novara, Banchieri: "Nei play-off non esistono favorite, ma ci crediamo senza fare calcoli"

Il tecnico del Novara, Simone Banchieri, crede nelle possibilità della sua squadra ai playoff di Serie C: "I miei ragazzi hanno dimostrato grande professionalità durante le scorse settimane, nelle quali hanno fatto esattamente tutto ciò che gli è stato chiesto. Non avrei immaginato che fossero così pronti, è un segnale importante in vista delle sfide di luglio. Nei playoff non esistono favorite, sono partite senza pronostico e proprio per questo non intendiamo fare calcoli. La lunga sosta ha consentito a tutti di smaltire qualsiasi problema, un motivo in più per poterci preparare al meglio e provare a sognare, perché sarebbe qualcosa di straordinario riuscire a regalare al Novara e a chi ama questi colori un'estate da consegnare alla storia", le sue parole riprese da Tuttosport.