Novara, Banchieri: "Penso si debba portare a termine la stagione rispettando la salute di tutti"

Il tecnico del Novara Simone Banchieri ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport dell'eventuale ripresa dei campionati: "Il nostro pensiero è sempre rivolto al nostro patron e alle altre persone che non stanno bene: il Novara è vicino alla comunità, al sociale, all’Ospedale Maggiore di Novara. Premesso ciò, sul tornare a giocare io rispetto tutti i punti di vista. Io posso parlare di calcio e a questo mi limito, altro non è nelle mie competenze: ho il massimo rispetto per il lavoro di medici e infermieri, di chi lavora ai supermercati e di chi fa andare avanti il mondo, per cui io parlerò solo di calcio. Premesso ciò, il mio parere è che si debba portare a termine la stagione, rispettando prima di tutto la salute nostra, delle persone comuni, però si deve portare avanti la stagione, senza guardare a classifiche o a interpretazioni personali, ma solo alle situazioni collettive. Bisogna sperare che la malattia ci consenta di terminare regolarmente: che sia giugno, luglio oppure agosto. Lo dico da persona di sport. Siamo tutti straziati dalla mortalità che c’è: sembra davvero di essere in una guerra. Bisogna fare il massimo per superarla e poi andare avanti per ricostruire e continuare. Il mio pensiero è questo e lo trasmetto tutti i giorni ai ragazzi, al club, al mio staff. In un momento tragico per il mondo in generale, sono convinto che quando torneremo a giocare saremo in grado di goderci di più anche le piccole cose, anche un ritiro insieme o un normale allenamento all’aria aperta".