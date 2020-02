vedi letture

Novara, Banchieri: "Stiamo disputando un torneo enorme: tra marzo e aprile capiremo di più"

Approfittando della pausa forzata dovuta all'allarme Coronavirus, il tecnico del Novara Simone Banchieri, dalle colonne de La Stampa, ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda la sua rosa: "Sono convinto che situazioni impreviste siano da stimolo per il gruppo. Concentrando le partite in pochi giorni, aumenteranno le rotazioni nelle scelte di formazione dall'inizio e a gara in corso. Ciò significa che se già consideravo tutti i giocatori parte del nostro progetto, questa volta a maggior ragione ognuno di loro dovrà sentirsi ancora più coinvolto. Siamo un gruppo coeso, che sta disputando un campionato enorme. Ora si entra davvero nel vivo e potremo giocarci le nostre carte: tra marzo e aprile capiremo di più".