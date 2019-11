Simone Banchieri, allenatore del Novara, ha commentato così il successo per 1-2 ottenuto sul campo dell'Olbia: "Un successo difficile, meritato, complesso e importante. Abbiamo vinto nella maniera più difficile possibile perché dopo l'1-0 quando una squadra non concretizza le cinque-sei occasioni avute e sulla ripartenza subisce il pareggio, normalmente poi perde. Invece, i ragazzi sono stati bravi a rimanere dentro la partita. Non sono un caso i gol realizzati ad inizio primo tempo e ad inizio secondo tempo: avevamo programmato di partire subito forte. Nella ripresa poi abbiamo controllato bene, senza mai rischiare. La squadra ha fatto un passo avanti sul profilo della maturità e della lettura del match, nonostante sia composta da elementi giovanissimi. Questa vittoria vale sei punti, non tre, poiché certifica la vittoria contro il Como e anche perché fuori casa nelle scorse partite avevamo lasciato qualcosa", le sue parole riprese da TuttoC.com.