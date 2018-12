© foto di Federico Gaetano

Il suo contratto potrà essere depositato solo il 3 gennaio, ma Daniele Buzzegoli, centrocampista classe 1983, si sta già allenando col Novara: ieri ha infatti lavorato sul campo a Novarello insieme al già ufficializzato Pablo Gonzalez. L'argentino - come riportano i colleghi de La Stampa - ha partecipato agli esercizi e alla partitella con i nuovi compagni, mentre il compagno ha fatto palestra e corsa personalizzata. Buzzegoli è fermo dal 4 agosto, giorno di Ascoli-Viterbese in Coppa Italia ed è chiaro che gli serviranno parecchie sessioni per poter tornare in una forma accettabile.