Novara, caso fideiussione. Rullo: "Il nuovo documento è pronto al 99%"

Non ci sono solo i problemi di campo a tenere banco in casa Novara. La società piemontese nelle scorse ore è stata contestata da una parte della tifoseria per la questione della fideiussione da sostituire in Lega per evitare una forte penalizzazione in campionato o il blocco a nuovi tesseramenti nel mercato invernale. “Non c’è nessun problema - ha tenuto a chiarire il patron Maurizio Rullo dalle colonne del Corriere di Novara -, i problemi li creano altri. Qualcuno vicino alla Lega Pro ci ha consigliato di presentare la fideiussione con questa banca. Dopo un po’ di tempo ci hanno detto che c’era un disguido e dovevamo sostituirla. Ci siamo rivolti ad una nuova compagnia assicurativa e il nuovo documento è pronto al 99%, manca solo un passaggio formale tra i due uffici”.