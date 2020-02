© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Negli studi di Sportitalia, ospite del programma AspettateC, Marcello Cianci, presidente del Novara. Che ha così parlato della sua avventura in azzurro, iniziata poco più di un mese fa: “La voglia che mi ha mosso a diventare amore per questo sport, che ho seguito sia da atleta, anche senza ottenere grossi risultati, che da tifoso. Ovviamente ho molto da imparare, siamo alle prime armi sia io che il proprietario, ma la piazza ci sostiene: la squadra finora ha avuto un andamento ottimo, il nostro arrivo è coinciso con le gare contro prima e seconda in classifica e il mercato, ma siamo felici del gruppo trovato, quindi siamo fiduciosi per il girone di ritorno”.

Giudizio poi sul campionato: “La Lega Pro è cresciuta a livello tecnico, ora vedo meno differenze con le altre categorie rispetto a quello che succedeva anni”.