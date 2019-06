Novara, Collodel sul futuro ammette: “Non so dove giocherò”

© foto di Andrea Rosito

Riccardo Collodel, centrocampista di proprietà del Novara ma in prestito alla Vibonese nell’ultima stagione, ha fatto il punto sulla sua stagione appena trascorsa. “A Vibo Valentia mi sono trovato bene e la società vorrebbe tenermi - ha dichiarato a La Stampa -. Vedremo cosa accadrà. Dove giocherò? Non lo so ancora. Una parte di me è sempre legata a Novara. E’ inutile nascondere che prima o poi mi piacerebbe giocare qui. Allo stesso tempo devo essere egoista e pensare alla mia carriera da calciatore. Se non si può trovare spazio a Novara e ci sono altre soluzioni, spero di poterle cogliere”.