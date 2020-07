Novara, comunicato ufficiale: un tesserato positivo al COVID-19, è asintomatico

Serie C

Oggi alle 19:57

La Società Novara Calcio 1908 comunica che un proprio tesserato è risultato positivo a Covid-19. Il caso di positività è stato rilevato dopo la segnalazione di un contatto con un soggetto positivo in data successiva al termine della stagione sportiva. In ottemperanza ai protocolli sanitari in vigore, dopo la segnalazione del tesserato interessato, si è provveduto all’effettuazione dei test diagnostici presso un laboratorio autorizzato riscontrando la positività a Covid – 19.

Sono inoltre stati effettuati test diagnostici ad altri 3 tesserati che hanno avuto contatti diretti con il caso accertato. Tali test hanno dato esito negativo e si provvederà ad ulteriore analisi nei prossimi giorni per accertare il permanere della negatività.

Si specifica che tutti i contatti, sia del caso accertato, sia degli altri tesserati, sono avvenuti dopo il termine della nostra stagione sportiva e non durante la vigenza della sorveglianza correlata al “Gruppo Squadra”.

Il nostro tesserato è completamente asintomatico ed in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore risulta essere in quarantena fiduciaria sotto il costante monitoraggio del nostro staff sanitario e delle autorità sanitarie competenti.

Anche i 3 tesserati risultati negativi ai primi test a titolo prudenziale risultano essere in quarantena fiduciaria in attesa dell’esito degli ulteriori esami