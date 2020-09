Novara, conference call fra la proprietà e una cordata interessata all'acquisto del club

vedi letture

Nonostante l'approdo della famiglia Rullo al Novara si sia concretizzato solo lo scorso dicembre, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la proprietà del club piemontese avrebbe aperto un piccolo spiraglio ad una cordata d'imprenditori interessata all'acquisizione dell'80% del pacchetto azionario. Un'apertura che non significa che ci sarà una cessione (almeno in tempi brevi), ma che ha portato ad un primo contatto ieri in conference call. Per la rosea la situazione rimane "fluida" con la richiesta della famiglia Rullo per valutare un eventuale addio che è stata valutata molto alta.