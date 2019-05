Novara, Eusepi: "Futuro? La mia priorità è rimanere in azzurro"

© foto di Federico Gaetano

Conclusa la stagione del Novara con l'eliminazione dai playoff promozione per il club piemontese arriva il momento di pensare al mercato. Fra le tante valutazioni che attendono la società azzurra c'è anche quella legata al futuro di Umberto Eusepi, attaccante arrivato la scorsa estate in prestito dal Pisa. Dipendesse da me, non avrei alcun dubbio. Mi sono trovato bene e sono convinto che il prossimo anno potremo centrare la promozione in B. La mia priorità è l’azzurro" ha detto lo stesso giocatore al quotidiano La Stampa.