Umberto Eusepi, attaccante del Novara, si sta preparando a vivere il quinto playoff di C del-la sua carriera, dopo quelli disputati con le maglie di Pisa, Carpi e Benevento: "E non voglio affrontarlo da comparsa" garantisce ai colleghi de La Stampa. Ma per ottenerli e non subire il sorpasso di Pontedera e Juventus U23 serviranno anche dei successi esterni: "Pensare di vincere delle partite consecutive dopo aver ottenuto solo otto successi in tutto il campionato sembra impossibile - ammette l’attaccante - ma spesso i playoff sono un’altra storia. Quello che non riesci a dare in una stagione intera, magari ti viene nelle sfide secche. Siamo lì e a tutti i costi cerchiamo di sfruttare l’occasione".