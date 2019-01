Novara, il giovane Vai andrà in prestito al Lecco

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrà a farsi le ossa in Serie D il giovane Nicolò Vai. L'attaccante classe '99 del Novara, che ha esordito in Serie C contro l'Alessandria lo scorso 12 dicembre, nella seconda metà di stagione vestirà la maglia del Lecco.