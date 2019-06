Novara, il TAR del Lazio boccia il ricorso sui risarcimenti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La notizia, di per sé, non è nuova. Che il TAR del Lazio avesse bocciato i ricorsi dei club finiti in Serie C quest'anno dopo aver accarezzato a lungo l'idea del ripescaggio in cadetteria, non è notizia appena uscita. Eppure, curiosamente, mancava ancora la risposta al Novara. Che è arrivata: come riporta La Stampa, il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la richiesta di 8,1 milioni di euro come risarcimento danni definendola "infondata". Ennesima beffa per gli azzurri dopo una stagione tutt'altro che semplice.