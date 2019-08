Fonte: inviato allo Stadio Silvio Piola di Novara

Festeggia il Novara al termine del derby piemontese della prima giornata di Serie C girone A, tra le mura amiche del Silvio Piola, contro la Juventus Under 23. Nella prima frazione di gioco sono i giovani di Pecchia a costruire le occasioni più pericolose. Ci vanno vicini Muratore, Lanini, Coccolo, Clemenza e Zanimacchia. Il Novara prende campo nella ripresa, e dopo un brivido su un colpo di testa di Lanini, trova il vantaggio con una deviazione fortunosa di Pogliano, al 57’. A strappare meritatamente gli applausi, sei minuti più tardi, è il giovane Collodel, che raddoppia con un gran tiro dal limite. Gli Under 23 juventini non escono dal campo e provano invano ad accorciare le distanze: sfortunato in un paio di occasioni il solito Lanini, su calcio piazzato. Finisce 2-0: il Novara conquista i primi tre punti della stagione, la Juventus Under 23 torna a casa con una prestazione da non buttar via.