Cesena a caccia di rinforzi per il reparto avanzato dopo la decisione di non proseguire il rapporto con Ricciardo e Alessandro, trascinatori nell'ultima Serie D. Secondo La Gazzetta dello Sport, in cima alla lista del Ds bianconero, Alfio Pelliccioni, figura il nome di Riccardo Maniero, attaccante classe '87, sotto contratto per un'altra stagione col Novara, di rientro in Piemonte dopo il prestito in B al Cosenza.