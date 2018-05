Novara, Ludi: "Servono giocatori giovani e affamati"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il neo direttore sportivo del Novara Carlalberto Ludi nella conferenza stampa di presentazione ha parlato degli obiettivi del club piemontese per risalire immediatamente: “Siamo in una fase embrionale, ma di certo vogliamo dare continuità al buon lavoro fatto in Primavera. I nostri giovani hanno dimostrato valore e talento per cui alcuni di loro saranno sicuramente aggregati alla prima squadra. Abbiamo bisogno di gente motivata, che abbia voglia e furore perché veniamo da una retrocessione che può lasciare strascichi. - continua Ludi – Al momento è presto per fare dei nomi valuteremo tutti, anche i giocatori che avevamo ceduto in prestito per capire chi ha il profilo giusto per vestire la maglia del Novara nella prossima stagione”.