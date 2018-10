Novara, Ludi: "Stiamo vivendo qualcosa di mai successo prima"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Una trasferta stregata quella di Pontedera per il Novara, che neppure ieri ha potuto disputare, a trasferta già fatta, la gara della 1^ giornata contro i granata. Dopo la decisione del TAR di sospendere il Format 19 della B, a parlare tra gli azzurri è il DS Carlalberto Ludi:

"Purtroppo non ci possiamo fare nulla. Non entro nella questione del sistema calcio perché non spetta a me. Mi spiace semmai per i tifosi, la vera anima di questo sport. Fanno grossi sacrifici e rischiamo di perderli. Senza di loro, quello che facciamo non avrebbe più senso. A noi non resta che continuare a lavorare".

La squadra ha sostenuto un allenamento sul campo della Pecciolese, una squadra di Promozione: "Ci siamo riorganizzati in un attimo. Ringraziamo la Pecciolese e diamo il giusto merito a tutto il gruppo, dai giocatori ai magazzinieri. Si stanno dimostrando persone davvero professionali. E sono molto contento delle risposte. Stiamo vivendo qualcosa di mai successo prima, eppure la reazione del gruppo è ineccepibile".