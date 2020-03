Novara, migliorano le condizioni di patron Rullo: rimane ricoverato ma la febbre è scesa

Piccole buone notizie, come riferisce La Stampa - ed. Novara, per il Novara. Come è noto, mercoledì scorso il numero uno del club, Maurizio Rullo, è stato ricoverato presso l'ospedale di Legnano a seguito della positività al Coronavirus, ma le sue condizioni stanno ora migliorando.

Rullo rimane ricoverato sotto stretta osservazione nella citata struttura sanitaria, ma la febbre, come fanno sapere dal club, negli ultimi giorni ha cominciato a scendere; ovviamente non può ricevere visite, ma è in contatto telefonico con i suoi più stretti collaboratori. E domenica anche la squadra ha voluto manifestargli vicinanza attraverso un messaggio vocale via Whatsapp.