Novara, nel mirino c'è Capitanio del Ravenna

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Con la nomina di Viali in panchina, inizia il mercato del Novara, che, oltre a provare a trattenere qualche pezzo pregiato, si guarda intorno per nuovi innesti. Il nome che pare essere gradito al club piemontese, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, è quello di Filippo Capitanio, attualmente al Ravenna ma in scadenza al 30 giugno. Il difensore è elemento gradito al neo tecnico, che lo aveva già adocchiato in inverno provando a portarlo a Cuneo.