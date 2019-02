Novara, non solo Aglietti e Firicano. Spunta anche Moriero

© foto di Federico Gaetano

In attesa che arrivi l'ufficialità dell'esonero di Wiliam Viali a Novara continuano a circolare nomi per il futuro della panchina piemontese. Oltre ad Alfredo Aglietti, sarebbe un ritorno dopo il biennio 2012-14, e Aldo Firicano è infatti spuntato un terzo nome. Si tratta, come riporta Tuttoc.com, di Francesco Moriero, ex Sambenedettese, Catania e Lecce fra le altre.