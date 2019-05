© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Michele Mignani per la panchina del Novara. Il club azzurro è a lavoro per cercare il prossimo allenatore, e tra i nomi quello dell'ex Robur Siena è in pole: stando però a quanto riferisce Tuttosport, avanzano anche le candidature di Marco Zaffaroni, ex Monza, e Giuseppe Scienza, fresco d’addio al Monopoli e nel mirino di svariati club di C.