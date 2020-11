Novara, nota del club: squadra in ritiro a Novarello in vista della gara contro il Piacenza

vedi letture

Il Novara, successivamente alla sconfitta in casa col Renate, e visto il momento di difficoltà a livello di risultati in campionato, a partire da oggi e fino alla gara in programma sabato 21 novembre contro il Piacenza, saranno in ritiro prolungato nel Centro Sportivo “Novarello-Villaggio Azzurro”. Tutti all’interno del Club, dai giocatori all’intero staff, dai dirigenti alla proprietà, sono determinati a lavorare il più duramente possibile per invertire l’inerzia del momento ed ottenere risultati migliori.