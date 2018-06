Novara, per la panchina Viali favorito su Bianco

Proseguono i colloqui del Novara, alla ricerca del tecnico ideale, per tentare l'immediata risalita in B. Come riporta La Stampa il nome più gettonato al momento è quello di William Viali, reduce dalla salvezza conquistata col Cuneo ma, sempre secondo il quotidiano torinese, la prossima settimana in agenda è fissato un incontro con Paolo Bianco, nell'ultima stagione alla guida del Siracusa.