Novara, per la porta nel mirino c'è il figlio d'arte Marchegiani

© foto di Federico Gaetano

C'è da completare la batteria dei portieri in casa Novara e - secondo quanto riportato dai colleghi di ForzaNovara.net - il direttore sportivo Moreno Zebi ha un obiettivo ben preciso: al dirigente azzurro piace moltissimo Gabriele Marchegiani, figlio d'arte del Luca ex Lazio. Classe 1996 è attualmente svincolato dopo l'annata trascorsa al Gubbio, nella quale ha rivestito il ruolo di titolare con ben 38 gettoni totalizzati in campionato.