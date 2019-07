Novara, pronto un poker di innesti per mister Bancheri

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Tre possibili nuovi innesti in casa Novara, almeno secondo quanto riferisce Tuttosport.

E' attesa in giornata la firma dell'attaccante Mattia Bortolussi, rimasto svincolato dopo l'esperienza alla Lucchese, mentre nei prossimi giorni dovrebbero approdare alla corte di Banchieri due rinforzi dalla Serie D, il centrocampista classe 2001 Nicola Petricci e il trequartista classe '97 Riccardo Stronati, che hanno militato rispettivamente nella Trestina e nell'Inveruno.

Ma non finisce qui: può arrivare in prestito dal Crotone Jeremy Petris, reduce da un biennio al Gozzano.