Novara, Rullo: "A favore dei playoff. Avrei preferito una votazione solo fra le società interessate"

A quasi un mese di distanza dalla sua dimissione successiva alla sua guarigione dal Coronavirus Maurizio Rullo, patron del Novara, è intervenuto ai microfoni di RaiSport durante la trasmissione ‘C Siamo’. Fra i temi toccati, ovviamente, quello legato al futuro della Serie C: “Avrei preferito giocare i playoff - spiega -, anche ad agosto in piena sicurezza, ma ho visto che una buona parte delle altre società ha votato diversamente. Io sono sempre per giocare, tanto che avevamo messo a disposizione il nostro centro sportivo per poter disputare i playoff. In più su questo tema avrei preferito che a votare fossero solo le società interessate”.

Sul tema della riforma dei campionati poi ha dichiarato: “La B a due gironi così come la C élite possono essere delle soluzioni”.

Infine spazio al futuro del Novara e della panchina: “Avanti con Bachieri? Stiamo programmando proprio in questi giorni la prossima stagione. L’obiettivo sarà quello di puntare alla promozione”.