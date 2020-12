Novara, Rullo: "Niente auguri a chi critica. Pagati tutti gli stipendi, tredicesime comprese"

Intervenuto in conferenza stampa, il patron del Novara Maurizio Rullo ha dichiarato: "Volvevo fare gli auguri a tutti i tifosi novaresi. Anzi, quasi a tutti. Tranne a quelli che sono comodi su una poltrona a criticare e basta. E' stato un anno difficile per tutti, per le aziende e soprattutto per le squadre di calcio. Leggo e sento dire in giro che non paghiamo i dipendenti, che non paghiamo nessuno e non abbiamo i soldi per andare davanti. Vorrei annunciare che sono stati pagati tutti gli stipendi, tredicesime comprese. Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa, non do la colpa a nessuno ma da oggi in poi, finché sarò qui a Novara, tutte le decisioni le prenderò io personalmente. Chi non ha tatuata la maglia del Novara addosso e chi non rispetta le regole se ne può anche andare domani".