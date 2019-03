Novara, Sannino: "I tifosi non meritano uno spettacolo del genere"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Novara Giuseppe Sannino ha commentato così in sala stampa il ko subito oggi contro il Cuneo: “Non c'è mai stata partita - riporta TuttoC.com -. Abbiamo visto una sola squadra in campo che ha meritato di vincere in largo e in lungo. Sono in difficoltà nei confronti dei tifosi e della società perché nessuno merita uno spettacolo del genere. Bisogna mettersi la faccia: la squadra deve sapere se - dopo 3 partite che io sono qua, perché c'erano difficoltà e continuano ad esserci - c'è una via diversa rispetto a quella che è stata intrapresa finora. Facendo anche scelte impopolari. Io mi ricordo quando sono arrivato che in campo non si correva abbastanza: io sono capace di allenare solo in un modo, non è che un calciatore muore per i carichi di lavoro. Si lavora anche con l'intensità e con il giusto piglio di una squadra che deve arrivare all'obiettivo. Non deve essere questa la spiegazione. Oggi non è mancata la brillantezza, ma il sangue e il furore agonistico. Questa giornata ci deve far riflettere ed essere reali in quello che vediamo. I calciatori devono avere un sano orgoglio e il fuoco dentro. In questo momento non devo cercare capri espiatori perché siamo tutti dentro. Solo la società è fuori perché sta cercando in tutti i modi di mettere a proprio agio i giocatori e farli lavorare bene. La società ha fatto tutto il necessario, il problema è la parte tecnica, siamo noi: dobbiamo cambiare e trovare una strada diversa".