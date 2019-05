Novara, Sannino: "Io il primo responsabile, adesso pensiamo al Siena"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Giuseppe Sannino parla del ko esterno per 3-0 in casa del Pisa, una sconfitta che non compromette per lo meno l'accesso ai play off: "Mi aspettavo un atteggiamento diverso, è una partita completamente diversa da quella che abbiamo preparato; non so quanto per merito del Pisa e quanto per demerito nostro ma sicuramente questo mi fa riflettere, ma mi farà riflettere perché: a parole non si vince mai niente, sono sempre i fatti che ti determinano quello che potrai fare il sabato e in futuro. Oggi questa per me è una partita che segna un passaggio importante. Quando sento parlare di stimoli per me sono solo cazzate; oggi dovevamo venire qua e provare già a giocare una partita come quella che andremo a giocare a Siena sabato, con la stessa intensità e la stessa voglia. Non so quanto il Pisa sia stato superiore, noi ci abbiamo messo del nostro e quindi dobbiamo valutare e parlarne ma in fretta perché sabato è già vicino".

Sannino prosegue la sua disamina sulla debacle del pomeriggio di Pisa senza fare riferimento a giocatori in particolare: "Non ho voglia di parlare di quanto i giocatori siano scarichi, io sono incazzato adesso. Abbiamo davanti un obiettivo, giochiamo a calcio, e ognuno deve dimostrare di essere un calciatore senza pensare "dai che la prossima volta andrà bene"... è ora di finirla! Gli obiettivi si raggiungono giocando a calcio sul campo e stop".

Sannino del tutto insoddisfatto della partita giocata dal Novara, ma preferisce tenere un profilo basso e non parlare dei singoli e degli errori dei singoli: "Voglio parlare dei giocatori e di una squadra che deve capire che non si fa calcio con "dai raga... è bravo... pensiamo alla prossima..."; il calcio parte sempre dall'allenamento, dalla partita che devi fare per arrivare alla prossima partita, non esiste una partita con motivazioni diverse dall'altra e noi non dovremmo avere neanche questo problema perché l'obiettivo del Novara era totalmente diverso. Io sono arrabbiato e sono il primo responsabile, però tutti devono capire il perché. Siamo tutti facente parte di una società importante come il Novara, rappresentiamo una città, avevamo obiettivi completamente diversi ad inizio stagione, ci troviamo a fare un play off da noni e dobbiamo giocare fuori casa. Detto questo non ci dovrebbe essere nemmeno bisogno di parlare ma solo di venire al campo, allenarsi e pensare a quello che c'è da fare in partita. Poi, le cose possono anche non andare, ma adesso bisogna che tutti siano "arrabbiati" alla stessa maniera e quando si torna a casa lo dovranno essere ancora di più. Non bisogna dimenticarsi la partita col Pisa, e bisogna pensare a lunedì, a quello che dobbiamo fare parlandoci in faccia e dire dove vogliamo andare e cosa vogliamo fare; poi, se il Siena sarà più forte di noi, tanto di cappello e andremo via".