Novara, Sannino: "Partita dai due volti, pareggio giusto"

Fonte: TuttoC.com

Da continuità il Novara alla vittoria del derby di sabato scorso contro la Pro Vercelli, ad Arezzo nella gara di questo pomeriggio per i piemontesi arriva un importante pareggio conseguito in rimonta. Al termine della gara si presenta in sala stampa il tecnico degli azzurri Giuseppe Sannino che analizza la prestazione non nascondendo un pizzico di rammarico:

"Partita dai due volti, primo tempo dove i nostri avversari hanno avuto il pallino del gioco in mano e pur non creando grosse occasioni da rete. Nel secondo tempo abbiamo fatto un ottima gara, purtroppo però abbiamo giocato soltanto 48' minuti, un dato su cui dobbiamo riflettere. Se vogliamo dare una svolta ad una stagione, in cui gli obiettivi erano diversi. Alla fine il risultato è giusto anche se per quello che abbiamo fatto nella ripresa un pò di rammarico esiste".

Il tecnico campano mette subito in guardia i suoi per la prossima partita contro il Cuneo: " Ho detto ai ragazzi che sarà una partita molto difficile, perchè troveremo di fronte una squadra in grado di metterci in difficoltà. In serie C se non entri mentalmente in partita sei destinato a faticare, la partita più semplice è stata quella contro la Pro Vercelli, perchè era un derby e la mia prima in panchina tutte le altre devono essere preparate al meglio sotto il profilo mentale".