Dopo il pareggio contro il Siena, il tecnico del Novara Giuseppe Sannino ha commentato: "Se oggi avessimo perso non so cosa avrei potuto dire perché facciamo sempre tutto da soli, ci creiamo i problemi da soli e vanifichiamo da soli ciò che facciamo di buono e questo ci penalizza. Il risultato odierno non è negativo ma ci lascia sempre pensare. I playoff si affrontano sapendo che c'è una posta in palio altissima ed errori banali che commettiamo possono vanificarli. Non mi piace parlare dei singoli, ma non c'è stata quella serenità nel gestire la palla. Siamo stati leggeri nel perdere la marcatura diretta".