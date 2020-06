Novara, Sbraga: "Play off imprevedibili, saranno decisivi i dettagli per avere la meglio"

Intervistato da La Stampa il difensore del Novara Andrea Sbraga ha parlato del ritorno in campo per gli allenamenti di gruppo e della ripartenza della stagione: “È stata una bella sensazione, un primo passo verso il ritorno alla normalità. Anche se in questi mesi ci siamo allenati sulla parte fisica per tenerci in forma certe impressioni le si possono avere solo tornando in campo coi compagni. Siamo un po' arrugginiti, ma d'altronde anche in Coppa Italia non si sono viste grandi partite, serve tempo per ritrovare la confidenza col campo. - continua Sbraga – Purtroppo non ci saranno amichevoli, come durante il ritiro estivo, e quindi in allenamento dovremo tenere un'intensità e concentrazione più alta del solito perché sono i dettagli a fare la differenza negli spareggi. Bisogna essere pronti sia fisicamente sia psicologicamente per ridurre al minimo gli errori in un finale di torneo più imprevedibile che mai”.