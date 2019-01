© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultimi giorni in maglia azzurra per Gianluca Sansone. Il fantasista infatti lascerà il Novara in questa finestra di mercato dopo esser stato alcuni mesi fuori lista. Secondo quanto riportato da tuttob.com, il giocatore tornerà nel campionato cadetto. Inizialmente sembrava prospettarsi un duello tra Livorno e Carpi, ma nelle ultime ore sono stati i biancorossi a dare la spinta decisiva alla trattativa. Il club infatti vorrebbe chiudere in tempi celeri per superare la concorrenza e il Novara di certo non farà il salti mortali per trattenere Sansone.