© foto di Federico Gaetano

Tegola in casa Novara in vista del finale di stagione. Il club piemontese infatti dovrà fare a meno di Jacopo Manconi fino al termine della stagione regolare. L’esterno offensivo classe ‘94, che ha collezionato 16 presenze in stagione (l’ultima il 13 febbraio scorso), si è infatti operato nella giornata di ieri a un “intervento in artroscopia al menisco mediale del ginocchio sinistro” che lo costringerà ad almeno 30 giorni di stop. Manconi al massimo potrebbe tornare a disposizione del tecnico Sannino per l’ultima di campionato contro il Pisa in programma il quattro maggio.