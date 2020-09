Novara, trattativa col Genoa per il classe 2000 Mattia Zennaro

vedi letture

Dopo Zigoni, un altro ex Venezia potrebbe vestire la maglia del Novara. Secondo quanto riportato da SkySport, il club piemontese è in trattativa con il Genoa per il giovane centrocampista classe 2000 Mattia Zennaro. Cresciuto nel settore giovanile dei lagunari e poi trasferitosi la scorsa estate in Liguria.