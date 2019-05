Il Novara, che potrebbe promuovere come direttore sportivo Moreno Zebi, sta guardandosi attorno alla ricerca di un nuovo allenatore con Michele Mignani in testa alle preferenze. Oltre all’ex Robur Siena avanzano anche le candidature di Marco Zaffaroni, ex Monza, e Giuseppe Scienza, fresco d’addio al Monopoli e nel mirino del Sudtirol. Lo riferisce Tuttosport.