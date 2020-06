Novara, Urbano: "Giocheremo i play off a viso aperto. Banchieri? La persona giusta"

Il direttore sportivo del Novara Orlando Urbano intervistato da Tuttoc.com ha parlato in vista della sfida contro l’Albinoleffe di questa sera :”La squadra sta benissimo, i ragazzi sono rientrati in perfetta forma e quindi è stato facile per lo staff tecnico rimetterli in condizione. Siamo felici del loro comportamento, soprattutto nel periodo dell'emergenza Coronavirus, che permesso loro di rientrare in perfetta forma. Questa squadra era stata costruita per un campionato tranquillo, ma ha saputo reggere forte e confermarsi partita dopo partita e ora ce la giocheremo a viso aperto. Albinoleffe? È una squadra molto tignosa e strutturata. La conosciamo molto bene, l'abbiamo affrontata due volte in campionato e ci ha dato sempre del filo da torcere. In casa loro erano stati molto compatti tra i reparti ed era difficile fare gol, questa è anche la loro dote migliore. Conosco bene Zaffaroni e devo complimentarmi con lui perché è un grande uomo di calcio, che sa ben impostare le gare e sa mettere bene la squadra in campo. - conclude Urbano parlando del rinnovo di Banchieri - È stata una cosa cercata e voluta dalla proprietà, la quale ha instaurato un buon rapporto con lo staff tecnico e con il sottoscritto che lo ha affiancato in panchina in alcune gare. È la persona giusta su cui poter costruire qualcosa di importante, anche a livello aziendale. Siamo felici di avere una persona così nel nostro programma tecnico-aziendale”.