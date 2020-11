Novara, Urbano: "La scossa col nuovo tecnico? Si è vista solo contro la Juve U23"

Sulle difficoltà del Novara in questa fase della stagione si espresso il ds dei piemontesi Orlando Urbano dalle colonne del quotidiano Azione: “Dobbiamo tutti insieme non perdere tempo e ritrovare la strada giusta ricercando le soluzioni per uscire in fretta da questo periodo. La scelta del ritiro è stata fatta perché bisogna trovare la mentalità vincente e condividere il momento buio. Ci siamo confrontati sia individualmente che tutti insieme. Il momento è negativo sia per i risultati che per le prestazioni. La scossa con il nuovo allenatore? E’ avvenuta in parte con la Juventus mentre nelle due partite successive non c’è stata. Va ritrovata la cattiveria”