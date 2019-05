Il Novara riparte, dopo l’interregno di Giuseppe Sannino, da William Viali per non lasciare nulla di intentato nei play off e provare a conquistare la promozione. Il tecnico si è presentato nuovamente alla piazza nella giornata di oggi facendo chiarezza sulla voglia di rivalsa che lo anima: “Sono qui per provare a fare il massimo nei play off. Quando ho ricevuto la chiamata improvvisa mi si è acceso il fuoco dentro, credo di poter incidere sotto l’aspetto nervoso e tattico e per questo sono qui. - continua Viali come riporta Tuttoc.com - Ho visto l'adrenalina nei ragazzi, abbiamo fatto due allenamenti belli e intensi ma non basta, abbiamo l'obbligo di fare una prestazione eccezionale domenica. Col Siena dovremo essere bravi a rimanere in gara sapendo di dover vincere. Abbiamo l'occasione, dobbiamo viverla positivamente, solo dopo si tireranno le somme. Se oggi sono qui è perché credo ciecamente che possiamo farcela".