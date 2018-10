Novara, Viali: "Ci siamo trovati sotto in maniera inaspettata"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Novara Wiliam Viali ha analizzato la sconfitta subita sul campo della Carrarese: "Ci siamo trovati sotto in maniera inaspettata, fino a quel punto la squadra era in partita e aveva avuto l'approccio giusto eseguendo tutto quello che era stato prepatrato. Nel primo tempo potevamo far male di più, in alcune circostanze si poteva servire meglio Cacia. Dopo il vantaggio dei nostri avversari la squadra voleva recuperare la gara e ci è mancata la lucidità. Noi siamo una squadra che se rimane fino all'ultimo possiamo far male e l'ha dimostrato il gol di Sansone nel recupero. Ci siamo disuniti facendo fare ai nostri avversari quello che sa fare meglio giocando negli spazi entrando in campo con i loro esterni".