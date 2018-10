Novara, Viali: "Dodici gare in 43 giorni situazione straordinaria"

© foto di Federico De Luca

William Viali, tecnico del Novara, ai microfoni de La Stampa ha analizzato il tour de force che attende gli azzurri, con 12 partite in 43 giorni: "È una condizione straordinaria, quindi nemmeno noi sappiamo cosa aspettarci. Preoccuparsi in anticipo significherebbe sprecare energie e comunque una cosa è certa: la mia rosa è assortita soprattutto dal centrocampo in su. Potrò quindi ruotare tanti giocatori con caratteristiche diverse. Questo periodo sarà insomma l’occasione per valutare come ognuno risponderà alla chiamata. Anche Sansone? Sì. Ormai è trascorso del tempo da quello che è successo in estate. Lui lavora a regime da oltre un mese e lo vedo come una seconda punta. In casi eccezionali può anche giocare da trequartista».