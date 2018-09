Novara, Viali: "Dopo il primo fischio d'inizio tutto sarà cancellato"

© foto di Federico De Luca

Il Novara di Wililiam Viali aspetta novità sull'inizio della stagione. Dopo l'amichevole contro l'Inveruno, il tecnico dei piemontesi è intervenuto in sala stampa: "Handicap partire dopo? Solo vivendo potremo capirla. Parlare ora potremmo apparire noiosi o in cerca di alibi. Quello che dico ai miei ragazzi sempre è che è vero che veniamo da un percorso atipico, mi auguro che non succederà mai più nel calcio, ma oggi parliamo tutti di queste cose, però dal primo fischio d'inizio tutto verrà cancellato e verranno solo giudicati quei 90' lì. Dobbiamo arrivare alla prima ufficiale pronti per fare risultato. È chiaro che ci saranno delle difficoltà perché dovremo giocare ogni 3 giorni, ma ora suonano troppo da alibi".