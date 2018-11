Novara, Viali: "E' un periodo delicato, ma abbiamo i mezzi per superarlo"

© foto di Federico De Luca

"Bisogna essere precisi e cinici negli ultimi 20 metri. Dobbiamo credere in noi stessi, portare gli episodi dalla nostra parte. Il salto di qualità dipende dalla fiducia".

Dalle colonne de La Stampa, esordisce così il tecnico del Novara William Viali, che la sua squadra oggi pronta ad affrontare l'Arzachena nel recupero della 3^ giornata del campionato, che a settembre non si giocò poiché gli azzurri erano ancora in attesa di conoscere l'esito del possibile ripescaggio in B. Proprio sul match:

"L’Arzachena non si snaturerà. Gli spazi saranno limitati, ma dovremo essere bravi noi a costruirli. I calci piazzati saranno un’altra arma da sfruttare, come ha dimostrato domenica la Pro Vercelli. Anche sui tiri dalla distanza possiamo colpire: serve coraggio, spensieratezza. Potremmo incidere insistendo su convinzione e autostima. Sono convinto che l’aspetto psicologico venga prima di ogni altra cosa. È un periodo delicato, ma abbiamo i mezzi per superarlo".

Conclude poi: "A nessuno è passato per la testa l’idea di mollare. Dagli allenamenti si capisce che remiamo nella stessa direzione. Vogliamo rialzarci al più presto. Lo garantisco".