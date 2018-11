Novara, Viali: "Il gol avrebbe cambiato la partita. Il campo non ha aiutato"

Dopo il pareggio arrivato contro il Cuneo, il tecnico del Novara William Viali ha commentato così la gara: “Abbiamo fatto molto bene nella prima mezz’ora ma le partite bisogna aprirle. Abbiamo avuto tre occasioni clamorose nel primo quarto di gara e se avessimo trovato il gol avremmo costruito qualcosa di diverso cambiando la partita. Sapevamo di giocare contro una squadra che ha concesso pochissimo nelle ultime sette gare, va dato merito al Cuneo e non ci ha aiutato il campo che è allentato; non potevamo essere veloci e quindi l’avversario si può chiudere più facilmente. E’ vero che nel finale dei due tempi abbiamo raccolto tanti calci piazzati, ma non abbiamo finalizzato”.