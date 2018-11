Novara, Viali: "Peccato non aver capitalizzato le occasioni nella ripresa"

© foto di Federico De Luca

William Viali, tecnico del Novara, intervenuto in mixed zone al termine del pareggio nel derby con la Pro Vercelli, ha dichiarato: "Forse nei primi 25 minuti ci siamo fatti condizionare dall'atteggiamento dell'avversario, sapevamo che ci avrebbero aggredito molto alti, puntando sulle seconde palle. E' un tipo di gara che ci condiziona. Nonostante l'infortunio di Sbraga la squadra non si è disunita, ho cambiato qualcosa dopo mezz'ora, abbiamo ripreso campo e meritatamente pareggiato. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, creato anche un paio di occasioni, peccato non averle capitalizzate. Siamo venuti a Vercelli giocando con un '98, un '99 e un 2000 entrato a gara in corso. E' uno step di crescita. Lo svantaggio non ci ha condizionato ma anzi da lì abbiamo migliorato. Abbiamo cercato di vincere anche dopo il 90', è la mentalità giusta di una squadra coraggiosa".